Проклова раскрыла дату выписки из больницы

Недавно перенесшая инсульт актриса Елена Проклова рассказала, что ее могут выписать из больницы уже через несколько дней, в начале февраля. Об этом пишет «СтарХит».

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О госпитализации 68-летней Прокловой стало известно 10 января. Сообщалось, что она обратилась к врачам с головокружением и повышенным давлением. Позднее актриса рассказала, что перенесла «лучший вариант инсульта» - не были повреждены ни двигательные функции, ни умственные, лишь мозжечок, в результате пострадал вестибулярный аппарат.

По словам Прокловой, в больнице замечательные врачи и она уже готовится к выписке.

«Меня хотят выписать в начале февраля. Спасибо за внимание», - рассказала она.

Издание также отметило, что впереди у Прокловой длительная реабилитация и сложная операция на сосуды головного мозга.