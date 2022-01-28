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1 час назад

Возлюбленная Харламова появилась на публике с другим

Избранница юмориста Гарика «Бульдога» Харламова, актриса Катерина Ковальчук, появилась на премьере комедии Александра Баршака «День слепого Валентина» в компании коллеги Павла Рассомахина. Видео с актером она поделилась в сторис своего Instagram.

Для выхода в свет артистка выбрала юбку под кожу, высокие ботильоны, короткий топ и черный пиджак. Она с удовольствием позировала рядом с Рассомахиным, с которым познакомилась на съемках сериала «Гусар», где он был ее киномужем.

Таким образом Ковальчук снова подогрела слухи о расставании с комиком. Отметим, то в этом проекте у артистки начался роман с Харламовым, который играл в картине главную роль. Поклонники переживают, что актриса остыла к своему избраннику. При этом на вопросы фанатов Ковальчук и юморист предпочитают не отвечать.

Осенью 2020 года Харламов развелся с супругой Кристиной Асмус. Незадолго до их разрыва в интернете разгорелся скандал из-за постельной сцены с Асмус в фильме Клима Шипенко «Текст». Многие поклонники предположили, что это и стало причиной разрыва звездной пары.

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