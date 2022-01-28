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26 минут назад

Стас Михайлов перенес операцию по удалению аппендицита

52-летний артист на несколько дней пропал из социальных сетей. Выяснилось, что он восстанавливался после операции.

Стас Михайлов выписался из больницы
Фото: из открытых источников Источник: https://runews24.ru/show-business/28/01/2022/faf69e6801493140fa36bdb5e9c62125 Новости онлайн: http://runews24.ru/из открытых источников Источник: https://runews24.ru/show-business/28/01/2022/faf69e6801493140fa36bdb5e9c62125 Новости онлайн: http://runews24.ru/
Жена Стаса Михайлова Инна опубликовала видео, в котором певец объяснил, что же с ним произошло. Ему провели операцию по удалению аппендикса.

«Человек не застрахован от того, что может попасть в больницу — вот и со мной это произошло. Никогда не думал, что в семье будем говорить, что у меня аппендицит, тем не менее, все позади. Хочу поблагодарить всех врачей, которые быстро, четко и, главное, своевременно все сделали», - сказал Стас Михайлов.

Многочисленные поклонники пожелали исполнителю скорейшего восстановления.

«Здоровья и скорейшего выздоровления», «Слава Богу, все позади», «Будьте здоровы вы и ваша семья. Любим безумно. И не болейте больше», «Не болейте, здоровья вашей семье», «Крепкого здоровья вам», - пишут фанаты в комментариях к публикации.

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