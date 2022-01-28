Стас Михайлов выписался из больницы

«Человек не застрахован от того, что может попасть в больницу — вот и со мной это произошло. Никогда не думал, что в семье будем говорить, что у меня аппендицит, тем не менее, все позади. Хочу поблагодарить всех врачей, которые быстро, четко и, главное, своевременно все сделали», - сказал Стас Михайлов.