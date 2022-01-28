Данко поддержал Волочкову после скандала с бортпроводником

«В ситуации, которая произошла с ней в самолете, я полностью на стороне Волочковой. Это позор, когда 20 человек полиции ведут бедную девочку! Да и на видео, которые попали в интернет, видно, что многие пассажиры на борту были без масок, но почему-то унизили именно Анастасию», — высказался певец.