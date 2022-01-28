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45 минут назад

Данко поддержал Волочкову после скандала с бортпроводником

Певец Данко (Александр Фадеев) в разговоре с «Собеседником» заявил, что инспекторы досмотра в аэропорту ведут себя «как вертухаи на зоне».

Данко поддержал Волочкову после скандала с бортпроводником
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Раньше ты заходил в аэропорт, тебя с уважением проверяли. А сейчас почему-то на входе ты должен обязательно снимать шапку перед инспекторами досмотра, которые часто ведут себя как вертухаи на зоне. Почему-то — будто бы в концлагере — сейчас обязательно надо поднимать руки вверх», — посетовал Данко.

По его мнению, сотрудники аэропорта таким образом пытаются унизить пассажиров. Артист также пожаловался на невозможность «допроситься» до стюардесс в самолете. К тому же, певцу не нравится сидеть на одном месте на протяжении всего полета. Согласно Фадееву, авиакомпании «перебарщивают» с правилами поведения в самолете. Данко также поддержал Анастасию Волочкову после скандала с бортпроводником.

«В ситуации, которая произошла с ней в самолете, я полностью на стороне Волочковой. Это позор, когда 20 человек полиции ведут бедную девочку! Да и на видео, которые попали в интернет, видно, что многие пассажиры на борту были без масок, но почему-то унизили именно Анастасию», — высказался певец.

Ранее балерину Анастасию Волочкову обвинили в оскорблении сотрудников полиции в аэропорту Шереметьево. На нее составили протоколы за мелкое хулиганство и отсутствие маски. В пресс-службе управления на транспорте по ЦФО утверждают, что артистка на момент инцидента была пьяна. Волочкова же уверена, что ее спровоцировали.

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