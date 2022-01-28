«Провал в памяти»: Ковальчук впомнила неприятный эпизод из гастрольного прошлого

— У нас еще как-то першило горло. И организатор говорит: «У меня есть коньячок! По 50 выпить, и все будет хорошо!». Мы сказали, что не хотим, но он нас уговорил. Мы выпиваем... Абсолютный провал в памяти! Хорошо, что мы там были не одни, там были еще девчонки. Оказывается, он нам что-то подсыпал, чтобы воспользоваться, — сказала Ковальчук в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.