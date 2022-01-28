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31 минуту назад

Ксения Собчак снялась в топе без нижнего белья и вызвала споры в сети

Телеведущая Ксения Собчак поделилась снимком в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Вызывающая поза Собчак вызвала споры в Сети
Фото: InstagramInstagram
На размещенном в сети кадре 40-летняя знаменитость запечатлена на фоне живописного водоема в голубых джинсах, белом облегающем топе и серых полуботинках на шнуровке. При этом на фото видно, что Собчак позирует без нижнего белья. «Судя по некоторым фото в Instagram — эта неделя посвящена международной борьбе с эйджизмом», — подписала журналистка публикацию, которая набрала больше 102 тысяч лайков.

Подписчики принялись обсуждать внешний вид телеведущей в комментариях. Некоторые из них раскритиковали ее позу и образ.

«И что, теперь надо соски выпячивать? Я не поддерживаю», «Девочке так сидеть негоже», «Раскаряка», «Ты все никак не избавишься от своей привычки раздвигать ноги?», «Второе фото в майке с торчащими сосками», — негодовали они.

Другие, напротив, похвалили звезду. «Ксения, отлично выглядите!», «Фигура огонь», «Красотка», «Ксения, вы великолепны!», «Ты секси! Очень красивое фото: от пейзажа до шикарной женщины», — писали фанаты.

Ранее в январе гендиректор «Дождя» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) вышла в свет в прозрачной водолазке без нижнего белья. Наталья Синдеева посетила российскую премьеру фильма режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери» в слипонах, темных брюках и черной водолазке из прозрачной ткани, которая оголяла ее грудь.

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