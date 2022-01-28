Вызывающая поза Собчак вызвала споры в Сети

На размещенном в сети кадре 40-летняя знаменитость запечатлена на фоне живописного водоема в голубых джинсах, белом облегающем топе и серых полуботинках на шнуровке. При этом на фото видно, что Собчак позирует без нижнего белья. «Судя по некоторым фото в Instagram — эта неделя посвящена международной борьбе с эйджизмом», — подписала журналистка публикацию, которая набрала больше 102 тысяч лайков.