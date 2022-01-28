Охлобыстин заболел

Актер Иван Охлобыстин заявил, что заразился коронавирусом. Об это он сообщил в своем видеообращении к участникам мероприятия по случаю объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России», пишет ТАСС.
«Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — сказал актер.
Напомним, что 55-летний Охлобыстин является сторонником партии «Справедливая Россия — За правду».
Ранее о своем заражении коронавирусом рассказала певица Лолита Милявская. По словам артистки, она подхватила омикрон, однако заболевание проходит в легкой форме благодаря прививке.
Из симптомов Милявская отметила кашель и осипший голос. Из-за болезни артистки пришлось отменить спектакль «Женитьба», который идет в театре «Модерн» — там певица играет главную роль Агафьи Тихоновой.