Охлобыстин заболел

Актер Иван Охлобыстин заявил, что заразился коронавирусом. Об это он сообщил в своем видеообращении к участникам мероприятия по случаю объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России», пишет ТАСС.

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«Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — сказал актер.

Напомним, что 55-летний Охлобыстин является сторонником партии «Справедливая Россия — За правду».

Ранее о своем заражении коронавирусом рассказала певица Лолита Милявская. По словам артистки, она подхватила омикрон, однако заболевание проходит в легкой форме благодаря прививке.