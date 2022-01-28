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1 час назад

Артисты «Аншлага» стали бедняками во время пандемии

Регина Дубовицкая просит государство о помощи

Артисты «Аншлага» стали бедняками во время пандемии
Фото:  "Секрет на миллион" "Секрет на миллион"

Телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с журналистами Собеседника заявила, что государство должно оказывать помощь в период пандемии всем слоям населения, артисты также нуждаются в помощи. Дубовицкая рассказала, что все, кто работал в «Аншлаге», сейчас переживают не самые лучшие времена. Так как на государственную помощь им не приходится рассчитывать, они пытаются выручать друг друга.

Сама Регина Дубовицкая уверяет, что она без работы никогда не сидит. Ее часто можно увидеть в телевизоре. Только россияне отмечают, что телеведущая все-таки не так часто появляется в эфире. Но каждое ее появление - повод для обсуждений.

Дело в том, что Дубовицкая не гонится за молодостью. Она не делает пластические операции, не колет ботокс и ведет не слишком активный образ жизни. Это эффектная женщина, которая выглядит на свои годы. Россияне привыкли видеть звезд иначе, та же Алла Пугачева не смотрится на свой возраст, поэтому Регину Дубовицкую постоянно критикуют.

Многим кажется, что телеведущая чем-то болеет, ей ставят диагнозы. Дубовицкой неловко читать о таких умозаключениях. Она не любит черный пиар и не хотела бы провоцировать общественность на пересуды. Тем не менее, она сильно выделяется среди прочих звезд, которые отказываются признавать, что они уже на пенсии.

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