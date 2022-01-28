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1 час назад

Бузова в ЮАР похвасталась на видео фигурой в купальнике

Ольга Бузова впервые искупалась в Атлантическом океане. Об этом российская телеведущая и певица рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав снятое на пляже Болдерс в ЮАР видео.

«Первый раз купаюсь в Атлантическом океане. Вода холодная, но особенная из-за атмосферы вокруг и да, видео без фильтров налетайте обсуждать мою фигуру в 36 лет», – подписала публикацию исполнительница хита «Мало половин».

Ранее сообщалось, что коллега Ольга Бузовой по телепроекту «Дом-2» Виктория Боня в купальнике прокатилась на лыжах в Куршевеле.

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