Ольга Бузова впервые искупалась в Атлантическом океане. Об этом российская телеведущая и певица рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав снятое на пляже Болдерс в ЮАР видео.
«Первый раз купаюсь в Атлантическом океане. Вода холодная, но особенная из-за атмосферы вокруг и да, видео без фильтров налетайте обсуждать мою фигуру в 36 лет», – подписала публикацию исполнительница хита «Мало половин».
Ранее сообщалось, что коллега Ольга Бузовой по телепроекту «Дом-2» Виктория Боня в купальнике прокатилась на лыжах в Куршевеле.