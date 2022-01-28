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23 минуты назад

Пережившая инсульт Елена Проклова рассказала о прогнозах врачей

Заслуженная артистка Елена Проклова рассказала о своем состоянии после перенесенного кровоизлияния в мозг, а также рассказала о планах врачей. 68-летняя актриса продолжает восстанавливаться после инсульта и все еще находится в медучреждении.

Пережившая инсульт Проклова рассказала о прогнозах врачей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Елена Игоревна заявила, что очень довольна врачами, которые занимаются ее проблемой. В ближайшие дни звезда театра и кино рассчитывает оказаться дома.

«Меня хотят выписать в начале февраля. Спасибо за внимание», - цитирует Проклову издание «СтарХит».

Актриса попала в больницу с инсультом две недели назад. Она почувствовала недомогание перед спектаклем в Санкт-Петербурге, но не стала отказываться от выхода на сцену. Позже выяснилось, что Проклова выступала перед зрителями в постинсультном состоянии. Елена Игоревна считает, что ей еще повезло: кровоизлияние не привело к тяжелым последствиям. Правда, у актрисы пострадал мозжечок, из-за чего она пока испытывает проблемы с моторикой.

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