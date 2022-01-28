Милявская заразилась омикроном

Певица Лолита Милявская заразилась коронавирусом. В своем Instagram она заявила, что подхватила омикрон.

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«Хорошо, что я привита, поэтому проходит в легкой форме», — добавила исполнительница.

Из симптомов Милявская отметила кашель и осипший голос. Из-за болезни артистки пришлось отменить спектакль «Женитьба», который идет в театре «Модерн». В нем Лолита играет главную роль — Агафью Тихонову, которая по сюжету никак не может выйти замуж.

Напомним, что ранее коронавирусом заразился 87-летний актер Олег Басилашвили. Пожилой мужчина перенес COVID-19 уже во второй раз — первый положительный тест он получил еще в декабре 2020 года и тогда актеру потребовалась госпитализация.

В этот раз Басилашвили не прибегал к стационарной медпомощи — он лечился от коронавируса дома. Накануне тест показал отрицательный результат. Артист отметил, что от последнего заражения не почувствовал никаких симптомов.