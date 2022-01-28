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51 минуту назад

Друзья Абдулова начали поиски еще одного тайного ребенка

Друзья советского актера Александра Абдулова ищут третьего внебрачного ребенка артиста. Об этом заявили коллеги актера Александр Мягченков и Владимир Кардонов в ходе передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Друзья Абдулова начали поиски еще одного тайного ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что в молодости Абдулов состоял в отношениях с медсестрой по имени Татьяна. Друзья не знают имя и пол третьего наследника Абдулова, однако продолжают поиски самой медсестры и ее ребенка.

«Мы их лет 30 пытаемся найти. Я с экранов говорил не раз: если есть сын, объявись. Плохого мы тебе ничего не сделаем», — заявил товарищ артиста.

Напомним, что первым внебрачным сыном Абдулова считается некий Александр Коваль. Он заявил, что его мать работала костюмером на съемках «Десяти негритят». Предполагается, что во время работы над фильмом у актера и костюмера завязался роман.

Вторым ребенком звезды назвал себя петербуржец Сергей Шиподько. Он заявил, что его мать познакомилась с актером в одном из ресторанов Москвы. По словам молодого человека, сам актер отказался признавать «нагулянного сына».

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