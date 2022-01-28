Галкин «поймал» Пугачеву посреди леса в наряде Барби

Шоумен Максим Галкин регулярно делится со своими подписчиками в Instagram личными семейными фотографиями. В этот раз юморист решил похвастаться своей супругой Аллой Пугачевой. Певица предстала в необычайно нежном образе.
«Аллуся», — трогательно подписал снимок Галкин, сопроводив свое сообщение сердечком.
Подписчики отметили, что Алла Борисовна в свои 72 года выглядит весьма «свежо», а на опубликованной фотографии вовсе больше похожа на свою дочь Кристину Орбакайте. Многие подчеркнули, что певице очень идет цвет Барби. Один из зорких подписчиков добавил, что пуховичок звезды эстрады стоит примерно 135 тысяч рублей.