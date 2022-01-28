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1 час назад

Галкин «поймал» Пугачеву посреди леса в наряде Барби

Шоумен Максим Галкин регулярно делится со своими подписчиками в Instagram личными семейными фотографиями. В этот раз юморист решил похвастаться своей супругой Аллой Пугачевой. Певица предстала в необычайно нежном образе.

Галкин «поймал» Пугачеву посреди леса в наряде Барби
Фото: InstagramInstagram
На опубликованном снимке Примадонну будто застали врасплох: она, повернувшись полубоком к камере фотоаппарата, застенчиво выглядывает из-под капюшона, который почти полностью скрыл ее лицо. Вероятно, певица вышла на прогулку по зимней природе — на заднем фоне виднеются заснеженные деревья. Для променада Пугачева выбрала пуховик нежно-розового цвета и лаконичный «естественный» макияж.

«Аллуся», — трогательно подписал снимок Галкин, сопроводив свое сообщение сердечком.

Подписчики отметили, что Алла Борисовна в свои 72 года выглядит весьма «свежо», а на опубликованной фотографии вовсе больше похожа на свою дочь Кристину Орбакайте. Многие подчеркнули, что певице очень идет цвет Барби. Один из зорких подписчиков добавил, что пуховичок звезды эстрады стоит примерно 135 тысяч рублей.

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