Незадолго до смерти Градский позаботился о младших детях

Музыкант Александр Градский незадолго до смерти купил своим младшим детям от Марины Коташенко по квартире, сообщает РИА ФАН.
Певец на протяжении 17 лет руководил театром «Градский Холл», учредителем которого является столичный департамент культуры. Каждый год Александр Градский наряду с другими руководителями городских культурных учреждений подавал декларации о доходах и имуществе, из которых следует, что артист «активно вел себя на рынке недвижимости»: покупал и продавал земельные участки, приобретал новые квартиры.
Незадолго до смерти он купил детям по квартире и переоформил свою долю в жилье площадью 86 квадратных метров на Марину Коташенко. Известно также, что загородный дом в Наро-Фоминском районе Подмосковья был оформлен на Коташенко.
Тем не менее, наследникам музыканта предстоит разделить еще один загородный дом площадью более 1 тысячи квадратных метров, земельные участки общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров и другую коммерческую и жилую недвижимость.
Известно также, что Градский не доверял банкам и хранил деньги наличными. 16 января дом его вдовы ограбили на 100 млн рублей. Преступников было четверо – все они уроженцы Таджикистана. Один из грабителей задержан, он сотрудничает со следствием.