Незадолго до смерти Градский позаботился о младших детях

Музыкант Александр Градский незадолго до смерти купил своим младшим детям от Марины Коташенко по квартире, сообщает РИА ФАН.

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Певец на протяжении 17 лет руководил театром «Градский Холл», учредителем которого является столичный департамент культуры. Каждый год Александр Градский наряду с другими руководителями городских культурных учреждений подавал декларации о доходах и имуществе, из которых следует, что артист «активно вел себя на рынке недвижимости»: покупал и продавал земельные участки, приобретал новые квартиры.

Незадолго до смерти он купил детям по квартире и переоформил свою долю в жилье площадью 86 квадратных метров на Марину Коташенко. Известно также, что загородный дом в Наро-Фоминском районе Подмосковья был оформлен на Коташенко.

Тем не менее, наследникам музыканта предстоит разделить еще один загородный дом площадью более 1 тысячи квадратных метров, земельные участки общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров и другую коммерческую и жилую недвижимость.