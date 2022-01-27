«Бесчеловечно»: Хлебникова обратилась в полицию

Певица Марина Хлебникова обратилась в полицию после того, как к ней в квартиру под видом сотрудника ГБУ «Жилищник» пришел журналист со скрытой камерой. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на директора певицы Данилу Прайса.

Фото: Instagram Instagram

Прайс рассказал, что Хлебникова ждала работника «Жилищника», чтобы проконсультироваться по поводу ремонта, поэтому сразу впустила в квартиру журналиста, чья легенда «удачно» совпала с реальностью.

«Естественно, никаких согласий на съемку себя она не давала, о публикации тоже никаких согласий. Человек оказался мошенником, в данный момент у нее полиция, она пишет заявление. Они поедут снимать записи с камер видеонаблюдения, чтобы этого человека привлечь по суду», - заявил директор певицы.

Сама Марина Хлебникова назвала поступок журналиста «абсолютно бесчеловечным».

Она напомнила, что несколько лет назад приняла решение стать непубличной персоной из-за слухов и домыслов вокруг ее личной жизни.

«Абсолютно бесчеловечно прийти и прикинуться работником «Жилищника» под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой съемкой», — написала певица в сторис Instagram.