«Бесчеловечно»: Хлебникова обратилась в полицию

Певица Марина Хлебникова обратилась в полицию после того, как к ней в квартиру под видом сотрудника ГБУ «Жилищник» пришел журналист со скрытой камерой. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на директора певицы Данилу Прайса.
Прайс рассказал, что Хлебникова ждала работника «Жилищника», чтобы проконсультироваться по поводу ремонта, поэтому сразу впустила в квартиру журналиста, чья легенда «удачно» совпала с реальностью.
«Естественно, никаких согласий на съемку себя она не давала, о публикации тоже никаких согласий. Человек оказался мошенником, в данный момент у нее полиция, она пишет заявление. Они поедут снимать записи с камер видеонаблюдения, чтобы этого человека привлечь по суду», - заявил директор певицы.
Сама Марина Хлебникова назвала поступок журналиста «абсолютно бесчеловечным».
Она напомнила, что несколько лет назад приняла решение стать непубличной персоной из-за слухов и домыслов вокруг ее личной жизни.
«Абсолютно бесчеловечно прийти и прикинуться работником «Жилищника» под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой съемкой», — написала певица в сторис Instagram.
Напомним, 18 ноября Марина Хлебникова пострадала при пожаре в квартире на Ратной улице в Москве и почти два месяца провела в ожоговом центре.