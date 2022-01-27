Вид измученного Юдашкина взволновал россиян

Новые фотографии модельера Валентина Юдашкина напугали поклонников. На снимках, опубликованных супругой модельера Мариной Юдашкиной, он выглядит постаревшим и истощенным.

Фото: Instagram Instagram

Марина Юдашкина поздравила мужа в Instagram c 33-летней годовщиной свадьбы.

«Валечка, пусть как сочная клубника будет сладким наш союз. 33 года уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя, мой дорогой!» - написала она.

На фото супруги позируют возле крыльца своего загородного дома. Марина выглядит радостной и цветущей, тогда как ее супруг – уставшим и больным.

Напомним, с 2016 года Валентин Юдашкин борется с онкологическим заболеванием. За это время модельер перенес несколько операций и курсов химиотерапии.