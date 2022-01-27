Вид измученного Юдашкина взволновал россиян

Новые фотографии модельера Валентина Юдашкина напугали поклонников. На снимках, опубликованных супругой модельера Мариной Юдашкиной, он выглядит постаревшим и истощенным.
Марина Юдашкина поздравила мужа в Instagram c 33-летней годовщиной свадьбы.
«Валечка, пусть как сочная клубника будет сладким наш союз. 33 года уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя, мой дорогой!» - написала она.
На фото супруги позируют возле крыльца своего загородного дома. Марина выглядит радостной и цветущей, тогда как ее супруг – уставшим и больным.
Напомним, с 2016 года Валентин Юдашкин борется с онкологическим заболеванием. За это время модельер перенес несколько операций и курсов химиотерапии.
В 2021 году Юдашкин рассказал, что его проблемы со здоровьем начались с головных болей. Он обратился к врачам и выяснил, что очагом стал рак почки, который позже дал метастазы. За лечение Юдашкина взялся хирург-онколог, академик Михаил Давыдов, которого модельер называет своим вторым отцом.