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49 минут назад

Верка Сердючка спела песню про Бандеру на передаче для российского канала

Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил песню прославляющую Степана Бандеру на передаче, транслируемой на канале «Че» российского телевидения.

Андрей Данилко выступил на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу», где вместе со своей творческим коллективом исполнил песню про идеолога украинского национализма, лидера «Организации украинских националистов»* (ОУН-УПА запрещена в России как экстремистская организация) Степана Бандеру.

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Перед тем, как исполнить песню про Бандеру, Данилко выступил на сцене с парой хитов. После этого к нему выбежала девочка и вручила букет цветов. Артист решил спеть для ребенка еще одну песню и вместе со своей командой начал исполнять композицию «Батько наш Бандера».

Видео выступления опубликовала пресс-служба производителя телешоу «Дизель студио».

Юмористическая передача «Дизель-шоу» выходит на русском и украинском языках. Она транслируется на украинском телеканале ICTV, а с 8 февраля 2021 года ее стали показывать на российском канале «Че», принадлежащем холдингу «СТС-Медиа».

Ранее СМИ сообщали, что артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать Владимиру Зеленскому стать главой страны, если бы также выдвинул свою кандидатуру на выборы.

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