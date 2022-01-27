Оценены шансы вдовы Градского вернуть украденные деньги

Бывший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко заявил, что у вдовы Градского Марины Коташенко мало шансов вернуть украденные 100 миллионов рублей. Свою позицию он объяснил в разговоре с NEWS.ru.

По мнению Калиниченко, несмотря на арест обвиняемого в нападении на нее Умеда Джабборова, виновные в ограблении вдовы Александра Градского, скорее всего, уже скрылись за границей и «будут жить долго и припеваючи на деньги музыканта» в другой стране.

Версию, согласно которой реальные исполнители преступления могли скрыться за границей, Владимир Калиниченко назвал «максимально вероятной». Шансов экстрадировать их теперь в Россию, подчеркнул бывший следователь, «крайне мало».

«Если преступники скрылись за границей и забрали деньги с собой, это даже выгодно той стране, в которую они уехали. Та страна может их не выдать», — допустил Владимир Калиниченко.

Бывший следователь объяснил, что если ограбившие на 100 миллионов рублей Марину Коташенко злоумышленники уже находятся на территории «одной из небогатых бывших союзных республик, можно предположить, что половину суммы они отдадут в качестве взятки и будут жить там долго и припеваючи на деньги Градского».