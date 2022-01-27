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22 минуты назад

Елена Блиновская придумала новый способ заработать на подписчиках

Елена Блиновская, та самая из интервью Собчак с кучей денег и марафоном желаний, придумала новый способ заработать. Подписчики потеряли блогера из сториз в Instagram.

Блиновская придумала новый способ заработать на подписчиках
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look PressKomsomolskaya Pravda / Global Look Press

Она заявила, что в жизни происходит нечто колоссальное и пообещала все рассказать «избранным».

«То, чем я поделюсь очень личное и не для всех. В течение двух недель я поживу с вами в новом отдельном сериале», – пишет Блиновская.

Для этого нужно попасть в избранный список друзей Instagram. Елена готова добавить любого желающего, кто заплатит… 10 тысяч рублей.

«Если для вас это сейчас не легко, просто забейте. Значит рано», – заключает блогер.

Ох, современный мир! А тех, кто не может купить курс Блиновская называет «нищими». «ФедералПресс» писал об этом подробнее.

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