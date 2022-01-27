Певица Марина Хлебникова показала свою квартиру после пожара. Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале издания «Известия».

Исполнительница хита «Чашка кофею» рассказала корреспонденту о том, где возник очаг возгорания. Сейчас в помещении ведутся ремонтные работы. На вопрос журналиста о ее самочувствии, Хлебникова ответила, что пока прихрамывает.

Несчастье случилось с эстрадной певицей в ноябре прошлого года. В квартире Хлебниковой, недавно вернувшейся с гастролей, произошел пожар. Огонь удалось потушить, а саму знаменитость вынесли из помещения сотрудники МЧС. Певица была доставлена в больницу, где пробыла на лечении практически два месяца.