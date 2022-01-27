Барецкий раскрыл свой заработок ведущего в поп-ММА

Миллион рублей. Я провел четыре шоу, целый сезон, получается. Шесть боёв там было, по-моему. Нормальные деньги, я понравился организаторам. Я честно не пересматривал эти видео, не пересматривал их со стороны. Но думал, конечно, что надо было какие-то моменты сделать так, некоторые по-другому, — рассказал Барецкий.