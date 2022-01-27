Барецкий раскрыл свой заработок ведущего в поп-ММА

Шоумен Станислав Барецкий получил один миллион рублей за участие в шоу поп-ММА в качестве ведущего четырёх выпусков. Он рассказал NEWS.ru, что был бы не против продолжать работать ведущим на поединках под эгидой промоушена Epic Fighting, но пока ему не поступало таких предложений.
Миллион рублей. Я провел четыре шоу, целый сезон, получается. Шесть боёв там было, по-моему. Нормальные деньги, я понравился организаторам. Я честно не пересматривал эти видео, не пересматривал их со стороны. Но думал, конечно, что надо было какие-то моменты сделать так, некоторые по-другому, — рассказал Барецкий.
Барецкий добавил, что первым в русскоязычном сегменте YouTube начал устраивать подобные поединки и выкладывать их Сеть, поэтому шоумена знают «в этом смысле».
Ранее артист Гоген Солнцев рассказал об участии в поп-ММА, где он подрался с моделью Алёной Пискун. По его словам, количество «поехавших» участников в студии «зашкаливало». Шоумен добавил, что чувствовал себя посетителем «острого» отделения психбольницы.