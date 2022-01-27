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8 минут назад

Гоген Солнцев заявил, что хочет подраться с «алкоголиком» Джигурдой

Артист Гоген Солнцев в разговоре с NEWS.ru заявил, что согласился бы «подраться» в поп-MMA с балериной Анастасией Волочковой, телеведущей Эвелиной Блёданс и с актёром Никитой Джигурдой. Последнего Солнцев назвал «поганым алкоголиком». Недавно шоумен провёл поединок с моделью Алёной Пискун под эгидой промоушена Epic Fighting, однако исход боя раскрыть отказался.

Гоген Солнцев захотел подраться с «алкоголиком» Джигурдой
Фото:  Гоген Солнцев/vk.com Гоген Солнцев/vk.com

Вы знаете, для меня этот бой с Пискун стал экспериментом. Не знаю, удался он или нет. Если это поганый Джигурда — алкоголик, то я с удовольствием ему набью морду. Если Панин, защемлённый со всех сторон от и до, то мне его жалко. С удовольствием Волочковой волосы все пообрывал бы, Блёданс, Борисовой в морду бы дал. У меня должна быть межличностная антипатия к человеку, поэтому это только вот чисто на такой ноте, чтоб мне отвести душу и чтобы статью на меня не завели, что я очередную проститутку избил, — подытожил Солнцев.

Шоумен также поделился впечатлениями об участии в пресс-конференции перед боем с Пискун, назвав гостей очередного выпуска «поехавшими». Спикер подчеркнул, что по его мнению, количество подобных людей в студии «зашкаливало». Эксперт заявил, что чувствовал себя посетителем «острого» отделения психбольницы.

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