Гоген Солнцев захотел подраться с «алкоголиком» Джигурдой

Вы знаете, для меня этот бой с Пискун стал экспериментом. Не знаю, удался он или нет. Если это поганый Джигурда — алкоголик, то я с удовольствием ему набью морду. Если Панин, защемлённый со всех сторон от и до, то мне его жалко. С удовольствием Волочковой волосы все пообрывал бы, Блёданс, Борисовой в морду бы дал. У меня должна быть межличностная антипатия к человеку, поэтому это только вот чисто на такой ноте, чтоб мне отвести душу и чтобы статью на меня не завели, что я очередную проститутку избил, — подытожил Солнцев.