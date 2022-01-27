Светлана Малькова запустила бизнес

Бывшая супруга нового мужа Анастасии Макеевой – Светлана Малькова решила запустить новый бизнес. Женщина, которая живет с тремя детьми в Словении, ранее утверждала, что зарабатывает на жизнь художеством, а также помогает убирать апартаменты, сообщает Teleprogramma.pro.
Недавно многодетная мама сообщала, что завела свой YouTube-канал, а теперь решила освоить новый вид заработка.
«Поступило много запросов в директ, чтобы организовать группу для детей в «Зуме». Поэтому я предлагаю обсудить время проведения занятий. Эти занятия будут платные, стоимость — 300 рублей с человека», — рассказала Малькова.
Ранее Светлана Малькова поделилась, что бывший муж опять перестал платить алименты на троих детей. Однако теперь она решила, что не будет выпрашивать деньги.
«Алименты выпрашивать больше не буду, кто не в курсе, алименты за январь не выплачены. Да пусть это остается на их совести, на тех, кто читает на ночь молитвы, окунается в прорубь», — написала женщина.