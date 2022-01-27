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14 минут назад

Брэда Питта заподозрили в романе с певицей Люкке Ли

Брэда Питта заподозрили в секретном романе
Фото: ReutersReuters

Американского актера Брэда Питта заподозрили в романе с шведской певицей Люкке Ли. Об этом сообщает The Sun.

Источник издания утверждает, что артист тайно начал встречаться с 35-летней артисткой еще в середине прошлого года. Они оба живут в Лос-Анджелесе всего в нескольких минутах езды друг от друга.

Отмечается, что недавно пару видели в новом голливудском заведении Mother Wolf. Они вместе отправились на обед.

27 августа 2021 года стало известно, что Питт начал встречаться с моделью Николь Потуральски. Она отправилась в путешествие с актером на юг Франции. Позже выяснилось, что она замужем. Источник из окружения модели объяснил, что Потуральски и ее 68-летний муж — сторонники открытых отношений. Уже в октябре сообщалось, что Питт расстался с Потуральски.

В том же месяце актер проиграл в суде своей бывшей жене, актрисе Анджелине Джоли. Верховный суд Калифорнии отклонил его апелляцию относительно продолжающегося дела об опеке над детьми.

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