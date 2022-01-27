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50 минут назад

Омаров высмеял Бородину после слов о дочери

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров осудил экс-супругу в Instagram-stories. Виной всему - слова Бородиной о том, что он якобы не хочет видеться с дочерью.

Омаров высмеял Бородину после слов о дочери
Фото: zimamoscow/Instagramzimamoscow/Instagram

Недавно телеведущая попросила подписчиков в Instagram задавать ей вопросы. Один из фанатов поинтересовался, запрещает ли она Омарову видеться с их дочерью Теоной.

"Тут личное желание только играет роль. Можно красиво писать и сопли распускать, а на деле ничего. А можно ничего не писать и спокойно общаться", - ответила Бородина.

В ответ на это Омаров в Instagram-stories обратился к своему другу Трофиму Симищенко, с которым Бородина ему якобы изменяла. Он попросил его передать телеведущей, чтобы она перестала задавать сама себе такие вопросы.

"Опять: вопрос/ответ" и опять про меня. Теперь, по самому больному, про дочку. Трофим, ты друг или нет? Поговори там, чтоб другие вопросы себе писала", - высказался Омаров.

Ранее Омаров резко ответил директору Бородиной.

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