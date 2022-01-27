Блогер и телеведущая Виктория Боня прокатилась на лыжах в купальнике в Куршевеле. Соответствующий ролик 42-летняя знаменитость разместила на своей странице в Instagram.
На записи экс-ведущая реалити-шоу «Каникулы в Мексике» в слитном купальном костюме темного оттенка, солнцезащитных очках и повязке на голове проехалась на лыжах и попозировала перед камерой.
«Ну что. Это была ваша идея и я ее воплотила. Мы же из Сибири, нас холодом не возьмешь», – подписала публикацию бывшая звезда телешоу «Дом-2».