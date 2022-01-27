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19 минут назад

Боня в купальнике прокатилась на лыжах в Куршевеле. Видео

Блогер и телеведущая Виктория Боня прокатилась на лыжах в купальнике в Куршевеле. Соответствующий ролик 42-летняя знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

На записи экс-ведущая реалити-шоу «Каникулы в Мексике» в слитном купальном костюме темного оттенка, солнцезащитных очках и повязке на голове проехалась на лыжах и попозировала перед камерой.

«Ну что. Это была ваша идея и я ее воплотила. Мы же из Сибири, нас холодом не возьмешь», – подписала публикацию бывшая звезда телешоу «Дом-2».

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