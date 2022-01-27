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28 минут назад

Обнаженный Лазарев стал причиной споров в Instagram

Певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram видео, на котором он сидит в обнаженном виде под водопадом. Поклонники музыканта похвалили его фигуру и начали активно обсуждать наличие нижнего белья на исполнителе.

Обнаженный Лазарев стал причиной споров в Instagram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"И все-таки, в шортиках или без?";

"Прямо Посейдон";

"Бомба, очень красиво";

"Сергей Вячеславович, без трусов что ли?" - написали фанаты.

Лазарев не оставил это без внимания и опубликовал пикантную фотографию, на которой снова предстал без одежды.

"Главная интрига предыдущего поста, судя по комментариям, оказалась в том, голый я под водопадом или нет. Ну что, оставим и на фото эту загадку", - написал певец.

Ранее Светлана Ходченкова снялась в эротической фотосессии.

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