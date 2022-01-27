Обнаженный Лазарев стал причиной споров в Instagram

Певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram видео, на котором он сидит в обнаженном виде под водопадом. Поклонники музыканта похвалили его фигуру и начали активно обсуждать наличие нижнего белья на исполнителе.
"И все-таки, в шортиках или без?";
"Прямо Посейдон";
"Бомба, очень красиво";
"Сергей Вячеславович, без трусов что ли?" - написали фанаты.
Лазарев не оставил это без внимания и опубликовал пикантную фотографию, на которой снова предстал без одежды.
"Главная интрига предыдущего поста, судя по комментариям, оказалась в том, голый я под водопадом или нет. Ну что, оставим и на фото эту загадку", - написал певец.
Ранее Светлана Ходченкова снялась в эротической фотосессии.