В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-9° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
49 минут назад

«Погибла от собственной глупости»: Солнцев резко высказался об умершей Началовой

Участник «Дома-2» и блогер Рустам Солнцев скептически оценил идею переименовать Ленинский проспект в столице в честь умершей певицы Юлии Началовой.

Солнцев резко высказался об умершей Началовой
Фото: ТАССТАСС

По его словам, певица сама виновата в том, что с ней произошло, и это известно всем вокруг.

Он также добавил, что заслуги артистки можно назвать очень условными.

— Девушка известна тем, что сама себя сгубила, погибла от собственной глупости. Все это знают. Поэтому называть улицы в честь подобного персонажа — это уже сильно, — цитируют Солнцева Дни.ру.

Недавно отец Началовой также высказался об идее переименовать Ленинский проспект в честь дочери. Композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер Виктор Началов заявил, что идея переименовать одну из крупнейших московских городских магистралей в проспект Юлии Началовой несерьезная.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности. Ее отец спустя два года рассказал о последних днях жизни артистки и о том, как его внучка переживала смерть матери.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители