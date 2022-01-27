Солнцев резко высказался об умершей Началовой

Участник «Дома-2» и блогер Рустам Солнцев скептически оценил идею переименовать Ленинский проспект в столице в честь умершей певицы Юлии Началовой.

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По его словам, певица сама виновата в том, что с ней произошло, и это известно всем вокруг.

Он также добавил, что заслуги артистки можно назвать очень условными.

— Девушка известна тем, что сама себя сгубила, погибла от собственной глупости. Все это знают. Поэтому называть улицы в честь подобного персонажа — это уже сильно, — цитируют Солнцева Дни.ру.

Недавно отец Началовой также высказался об идее переименовать Ленинский проспект в честь дочери. Композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер Виктор Началов заявил, что идея переименовать одну из крупнейших московских городских магистралей в проспект Юлии Началовой несерьезная.