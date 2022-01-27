Волочкова вступилась за обвиненного в терроризме любовника

Балерина Анастасия Волочкова вступилась за своего возлюбленного Сергея Кузнецова после того, как его назвали преступником. Артистка обратилась к пользователям в Instagram и призвала не обращать внимания на такие заявления.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Волочкова напомнила, что ее саму неоднократно поливали грязью ее недоброжелатели, однако это не повод говорить о том, что она — плохой человек.

«Докопались уже и до него. Разыскивают его подноготные... Послушайте, на любого человека можно наковырять любой грязи. Никто не безгрешен. Я тоже в жизни совершала много нелепостей. И что? Я не скрываю этого», — заявила балерина.

Волочкова добавила, что мнение о человеке нужно складывать лишь из личного общения.

«Я его знаю как добропорядочного и внимательного человека. Не нужно его осуждать. Мне он ничего плохого не сделал. И переживать не надо», — заключила она.