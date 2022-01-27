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1 час назад

«Работать не смогу»: озвучена судьба Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова рассказала о состоянии своего здоровья после выписки из клиники и реабилитации. В прямом эфире радио «Ретро FM» она призналась, что работать пока точно не сможет.

«Работать не смогу»: озвучена судьба Хлебниковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

47-летняя артистка пояснила, что старается быть позитивной, поскольку это поможет быстрее выздороветь.

«И поэтому стараюсь держаться изо всех сил. А вот работать пока точно не смогу», — сказала она, добавив, что уже пробовала поработать в студии, и голос и связки остались у нее в хорошем состоянии.

Через некоторое время певица планирует записать два новых трека. Сперва они выйдут на цифровых носителях, а уже после она представит их живьем. Также она пообещала передать радиоведущим ремикс на одну из популярных песен из собственного репертуара через полтора месяца.

«Когда на сцену пойду, прямо загадывать не хочу», — заявила Хлебникова.

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — женщина уснула с зажженной сигаретой.

Сама Марина получила серьезные ожоги лица и тела. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, а установить ее личность удалось лишь при опросе родственников. Позднее врачи провели женщине операцию по восстановлению кожи, а перед Новым годом певицу выписали из больницы.

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