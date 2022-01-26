«Не в своей профессии»: Фадеев счел Бузову жертвой обмана

Продюсер и музыкант Максим Фадеев считает певицу Ольгу Бузову прекрасной телеведущей и не понимает, почему она не занимается тем, что у нее лучше всего получается, вместо этого выступая как певица и актриса, пишут «Аргументы и факты».
«Я никогда не буду осуждать эту девчонку, которая пытается зарабатывать деньги любым способом. Люди рядом с ней толкают ее на разные странные поступки. Поэтому вина тут даже не Бузовой, а тех, кто легализует её в публичном пространстве как певицу и актрису», - сказал Фадеев.
Он пояснил, что имеет в виду продюсеров, руководителей телеканалов, театров, Фадеев также назвал Бузову жертвой обмана.
«Виновата не она, она тоже жертва тех людей, которые на этом зарабатывают, обманывают ее, говоря, что у нее все хорошо получается. А мы все жертвы как потребители. Что мне говорить о Бузовой? Девочка не в своей профессии – это очевидно. Она прекрасная телеведущая. Почему нужно быть обязательно ещё певицей, актрисой, космонавтом, кем угодно, только не тем, что у тебя лучше всего получается?», - заявил продюсер.