ФНС заблокировала счета звездного адвоката по разводам

"Вскоре я получила письмо, в котором от меня требуют срочно подать налоговую декларацию за доходы, полученные в 2020 году во время работы моего адвокатского кабинета, Вот только до осени прошлого года я была в коллегии адвокатов, а адвокатский кабинет я открыла лишь в октябре прошлого года, а потому первую отчетность по нему, как следует из всех действующих законов, я подавать должна не ранее апреля 2022 года", - сказала Маргулис.