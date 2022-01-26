ФНС заблокировала счета звездного адвоката по разводам

Адвокат по бракоразводным делам Жанна Маргулис, которая участвовала в процессе разводов актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, а также телеведущего Александра Гордона с его четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой, заявила, что налоговая инспекция заблокировала ее счета, пишет "Комсомольская правда".
Она рассказала что ей неожиданно заблокировали банковский счет 24 января. В банке сообщили, что это сделано по требованию ФНС.
"Вскоре я получила письмо, в котором от меня требуют срочно подать налоговую декларацию за доходы, полученные в 2020 году во время работы моего адвокатского кабинета, Вот только до осени прошлого года я была в коллегии адвокатов, а адвокатский кабинет я открыла лишь в октябре прошлого года, а потому первую отчетность по нему, как следует из всех действующих законов, я подавать должна не ранее апреля 2022 года", - сказала Маргулис.
Адвокат направила жалобы в прокуратуру и Следственный комитет.