Следствие выяснило, по чьей наводке могли ограбить вдову Градского

Наводчиком на дом вдовы Александра Градского Марины Коташенко мог быть уроженец Таджикистана, когда-то работавший на участке музыканта. К такому выводу пришли следователи после задержания первого подозреваемого в ограблении, пишет «Московский комсомолец».

Следователи отвергли версию о том, что ограбление было инсценировано кем-то из наследников артиста. По мнению следствия, преступников было четверо, и они самостоятельно спланировали преступление. Отрабатывается версия о том, что грабители получили наводку от уроженца Таджикистана, который ранее работал на участке Градского и Коташенко и мог знать о хранящихся в доме наличных.

Участники ограбления несколько суток выжидали на трассе, пока проедет автомобиль Коташенко. После этого они устроили ДТП с автомобилем вдовы и заставили ее вернуться в особняк и отдать им деньги.

Преступники разделили украденное между собой. Задержанному 25 января в Москве Умеду Жабборову досталось 10 млн рублей. На них он купил новый автомобиль Toyota, после чего уехал в Самарскую область. Оттуда он вернулся в Москву, чтобы найти посредников, которые могут помочь ему пересечь границу с Таджикистаном. В столице его нашли благодаря системе распознавания лиц.

Сейчас Жабборов сотрудничает со следствием. Трое его подельников находятся за пределами России – в Таджикистане и Белоруссии. Их планируют объявить в международный розыск.