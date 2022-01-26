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3 часа назад

Эд Ширан отказался от телефона для сохранения психики

Певец Эд Ширан в рамках подкаста The Collector's Edition признался, что чувствовал себя подавленным, когда пользовался мобильным телефоном.

Эд Ширан отказался от телефона для сохранения психики
Фото: ReutersReuters

«Я чувствовал себя расстроенным и подавленным, когда пользовался мобильным телефоном. Я все время находился в плохом расположении духа», — рассказал Ширан.

Певец отметил, что после отказа от мобильного телефона, в его жизни как будто «приподнялась завеса». Ширан подчеркнул, что не прерывал контактов с людьми, а просто их ограничил. Теперь музыкант пользуется в основном электронной почтой.

Раз в несколько дней Ширан отвечает на десяток писем и не чувствует себя подавленным. Певец подчеркнул, что благодаря отсутствию мобильного телефона его теперь ничего не отвлекает от реального общения с близкими людьми.

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