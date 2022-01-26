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46 минут назад

Стало известно, по чьей наводке могли ограбить вдову Градского

Наводку грабителям, напавшим на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко, мог дать выходец из Таджикистана, работавший на её земельном участке, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник. Ранее полицейские задержали одного из предполагаемых преступников — 27-летнего гражданина Таджикистана Умеда Джабборова.

Как сообщил собеседник издания, в ограблении участвовали четверо. При этом у них не было точной информации о наличии денег в доме вдовы Градского. Источник отметил, что злоумышленники несколько ночей провели в машинах на трассе, ожидая проезда Коташенко.

После того, как деньги оказались у них, злоумышленники поделили их между собой. Джабборов получил 10 млн рублей. Он купил подержанную «Тойоту Камри» и направился в Самарскую область, но оттуда вернулся в Москву, чтобы найти помощников в пересечении границы с Таджикистаном. Однако, в столице мужчина был задержан.

По данным источника, Джабборов сотрудничает со следствием. Остальным подозреваемым удалось покинуть территорию России. Они отправились в Белоруссию и Таджикистан. Правоохранители намерены объявить их в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Коташенко опознала Джабборова по фотографии. Его задержали в метро, установить подозреваемого помогла система распознавания лиц. Мужчина уже был судим за дачу взятки. Кроме того, подозреваемый находится в федеральном розыске за то, что скрылся от следствия.

Нападение на вдову Градского произошло 16 января в Московской области. По информации следствия, трое злоумышленников инсценировали ДТП, а затем подсели в машину женщины, где, угрожая расправой, потребовали у неё крупную сумму денег. Вместе с Коташенко они приехали к ней домой и забрали 100 млн рублей, после чего скрылись.

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