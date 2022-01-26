Собчак и Богомолов разрисовали стену лозунгами против США

Телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram видеозапись, на которой ее муж режиссер Константин Богомолов разрисовывает уличную стену в одном из городов Аргентины граффити с антиамериканскими лозунгами.

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«Вдали от родины Константин Богомолов пристально следит за международной повесткой, а я задаюсь вопросом: «Граффити - это вандализм или искусство?». В Аргентине, кстати, много граффити про «ненавистный американский капитализм» и «дядюшку Сэма»», - написала Собчак.

По ее мнению, они с мужем «просто вписались в ландшафт».

На видео режиссер рисует российский флаг рядом с надписью: «Долой американскую военщину!» и нецензурным выражением на английском в адрес НАТО.

В комментариях пользователи поспорили о поступке Собчак и Богомолова. Ряд комментаторов осудил пару, подчеркнув, что они были о них «лучшего мнения». Но были и те, кто счел лозунги, написанные на стене, правильными.