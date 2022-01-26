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1 час назад

Сестра Светланы Скачко считает, что в смерти певицы виноват ее муж

Сестра погибшей Светланы Скачко Наталья Бубеннова обвинила в смерти певицы ее гражданского мужа Игоря Воробьева.

В смерти Светланы Скачко обвинили ее мужа
Фото:  Prt Scr youtube.com / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД Prt Scr youtube.com / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

Бубеннова жестко высказалась в адрес Воробьева, с которым Скачко была в момент трагедии. По мнению женщины, в смерти исполнительницы виноват именно ее супруг.

«А сегодня ты плачешь сидишь! Ты погубил! Ты погубил! Я считаю, что это все умышленно», — не смогла сдержать эмоций Бубеннова в программе «Прямой эфир».

Она также вспомнила заявление вдовца о том, что он не поехал на опознание тела из-за ранения. Женщина заявила, что присутствующие в студии знают не все подробности смерти ее сестры.

«Вы не знаете всего. Он бросил ее. Столько вопросов. Вы не понимаете и не знаете. Он даже на опознание не поехал. Мне пришлось ехать из Белоруссии. Он отказался. Видите ли, у него спина болит, долго ему ехать», — заявила сестра певицы.

Напомним, 62-летняя солистка группы «Верасы» погибла летом прошлого года в Кармадонском ущелье. Они с супругом решили разбить палатку у тропы на гору Казбек, но из-за аномальных дождей их лагерь снесло водой. Бубеннову удивило, что ее сестра погибла, а на Воробьеве не было ни царапины.

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