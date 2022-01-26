В смерти Светланы Скачко обвинили ее мужа

«Вы не знаете всего. Он бросил ее. Столько вопросов. Вы не понимаете и не знаете. Он даже на опознание не поехал. Мне пришлось ехать из Белоруссии. Он отказался. Видите ли, у него спина болит, долго ему ехать», — заявила сестра певицы.