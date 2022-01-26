В смерти Светланы Скачко обвинили ее мужа

Сестра погибшей Светланы Скачко Наталья Бубеннова обвинила в смерти певицы ее гражданского мужа Игоря Воробьева.
Бубеннова жестко высказалась в адрес Воробьева, с которым Скачко была в момент трагедии. По мнению женщины, в смерти исполнительницы виноват именно ее супруг.
«А сегодня ты плачешь сидишь! Ты погубил! Ты погубил! Я считаю, что это все умышленно», — не смогла сдержать эмоций Бубеннова в программе «Прямой эфир».
Она также вспомнила заявление вдовца о том, что он не поехал на опознание тела из-за ранения. Женщина заявила, что присутствующие в студии знают не все подробности смерти ее сестры.
«Вы не знаете всего. Он бросил ее. Столько вопросов. Вы не понимаете и не знаете. Он даже на опознание не поехал. Мне пришлось ехать из Белоруссии. Он отказался. Видите ли, у него спина болит, долго ему ехать», — заявила сестра певицы.
Напомним, 62-летняя солистка группы «Верасы» погибла летом прошлого года в Кармадонском ущелье. Они с супругом решили разбить палатку у тропы на гору Казбек, но из-за аномальных дождей их лагерь снесло водой. Бубеннову удивило, что ее сестра погибла, а на Воробьеве не было ни царапины.