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1 час назад

Алена Апина вышла в свет после пластической операции

Певица Алена Апина впервые появилась на светском мероприятии после пластической операции. Исполнительница призналась, что уже давно задумывалась о хирургическом вмешательстве, пишет KP.RU.

Алена Апина вышла в свет после пластической операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. Дело в том, что у меня нестандартная фигура: никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. И вот я решила воспользоваться новой технологией, которая называется структурирование», — поделилась Апина.

По словам певицы, после медицинской процедуры стали заметны положительные изменения в области талии и ягодиц. Она также вспомнила о других, менее значительных хирургических вмешательствах. Например, Апина делала блефаропластику и другие косметологические процедуры.

«Не буду лукавить, что моя внешность — это природа. Невозможно в 50 выглядеть на 30 и отрицать какие-либо вмешательства извне», — резюмировала певица.

Ранее Яна Рудковская уменьшила грудь.

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