Российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова узнала, что ее новый избранник Сергей Кузнецов оказался не тем, за кого себя выдает.

Танцовщица пришла на прямой эфир в студию Первого канала, чтобы прокомментировать недавний дебош в самолете — знаменитость отказалась надевать маску на борту. В ходе программы звезде не удалось оправдаться, поскольку фокус внимания сместился на ее возлюбленного с криминальным прошлым.

Приглашенные журналисты в студии шоу рассказали, что мужчина в 2001 году был судим за кражу в Тамбовской области. Кроме того, как оказалось, Кузнецов объявлен в розыск Украиной — возлюбленного балерины обвиняют в терроризме.

Сам мужчина в студии не присутствовал, подключившись к обсуждению по видеосвязи. Он не стал отрицать претензий со стороны Украины, заявив, что в 2014 году являлся лидером пророссийского движения в Запорожье. Кражу же Кузнецов комментировать отказался, заявив, что предъявленные обвинения в судимости — «бред, который даже не стоит комментировать».