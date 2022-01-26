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38 минут назад

Сдавшая Милохина в детдом мать обратилась к сыну

Мать популярного тиктокера Дани Милохина заявила, что нуждается в сыне и хочет наладить с ним общение. Как сообщает «КП», Любовь Милохина сдала своих детей в детдом, когда им было три и четыре года.

Сдавшая Милохина в детдом мать обратилась к сыну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Со старшим сыном, Ильей, женщине удалось наладить отношения около года назад, однако Даня до сих пор не хочет с ней общаться. Милохина рассказала, что блогер игнорирует ее попытки встретиться или поговорить по телефону. Женщина горько раскаивается в содеянном и мечтает о прощении.

«Сумела выйти на связь с его продюсером. Я несколько раз за этот год звонила, оставляла Дане сообщения, рассказывала про нас, поздравляла его с днём рождения. Но ответов так и не получила. Я его не осуждаю за это равнодушие. Он вправе обижаться, но я верю, что настанет день, и он меня простит», — заявила Любовь.

Также Милохина заявила, что после знакомства со знаменитыми сыновьями ее стали узнавать на улице даже в маске, однако некоторые люди оскорбляют ее прямо в лицо. Много недоброжелателей пишут и в социальных сетях.

«Не знаю, важно это для тебя или нет, но ты нам нужен. Нужен не потому, что знаменитый, богатый. Просто я много ошибок сделала в своей жизни. Исправить их нельзя, конечно. Но я хотела бы с тобой общаться, никаких денег нам твоих не нужно. Я тебя очень люблю, как бы это ни звучало смешно. Я жду тебя», — сказала женщина.

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