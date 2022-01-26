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52 минуты назад

Навка трогательно обратилась к Татьяне Тарасовой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка обратилась к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

Навка трогательно обратилась к Татьяне Тарасовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спасибо, моя дорогая Татьяна Анатольевна! И вас с днём ангела! Пусть господь вас хранит!» — написала Навка.

Ранее Тарасова в своём Instagram вспомнила победу Татьяны Навки и Романа Костомарова на Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия).

Напомним, что Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что на ОИ-2022 выявили 13 новых случаев коронавируса.

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