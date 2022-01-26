В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
54 минуты назад

«В розыске за теракт»: стало известно о темном прошлом возлюбленного Волочковой

Новый возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов, предположительно, находится в розыске за теракт, а ранее был судим за кражу. Об этом рассказал в эфире Первого канала актер Дмитрий Сафронов, сын художника Никаса Сафронова.

Сафронов раскрыл темное прошлое возлюбленного Волочковой
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

— Ты попала в руки нехорошему человеку. Это мошенник, это бандит. Я провел свое расследование, нанял детективов и узнал, что у этого человека была судимость за грабеж в 2001 году, после чего он бежал на Украину. Сейчас он в розыске находится на Украине, — заявил мужчина, обращаясь к Волочковой в студии передачи «Пусть говорят».

В доказательство своих слов Сафронов предъявил якобы добытую детективами полицейскую ориентировку, в которой сообщается, что Кузнецов разыскивается на Украине за «террористический акт с применением оружия». Там же сказано, что в 2001 году возлюбленный артистки был осужден в Тамбовской области по статье «Кража группой лиц по предварительному сговору».

Волочкова отказалась верить в предоставленную Сафроновым информацию. В свою очередь сам Кузнецов, участвовавший в программе по видеосвязи, опроверг эти данные.

Борисова пошутила над скандалом с Волочковой в самолете. Телеведущая прокомментировала недавний скандал вокруг Анастасии Волочковой, которая отказалась надевать медицинскую маску на борту самолета. По словам Борисовой, виноват во всем алкоголь.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители