Сафронов раскрыл темное прошлое возлюбленного Волочковой

— Ты попала в руки нехорошему человеку. Это мошенник, это бандит. Я провел свое расследование, нанял детективов и узнал, что у этого человека была судимость за грабеж в 2001 году, после чего он бежал на Украину. Сейчас он в розыске находится на Украине, — заявил мужчина, обращаясь к Волочковой в студии передачи «Пусть говорят».