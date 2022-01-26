«За что такое судилище?»: Волочкова о скандале в самолете

«Половина пассажиров летели без масок девять часов, а докопались до меня. Хотя я была в своей красивой маске. За что такое судилище? Это у меня претензии к бортпроводнику Ивану. За устроенную эту шумиху и провокацию. Никого я не оскорбляла ни на борту самолета, ни в полиции... У них нет доказательств никаких… Мои представители на следующий день поехали в полицию аэропорта и получили документ, свидетельствующий о том, что ко мне нет никаких претензий», — написала Волочкова.