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1 час назад

«За что такое судилище?»: Волочкова о скандале в самолете и возлюбленном

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте опубликовала пост, в котором высказалась о скандале в самолете и вступилась за своего нового возлюбленного Сергея Кузнецова.

«За что такое судилище?»: Волочкова о скандале в самолете
Фото: InstagramInstagram

Ранее артистка приняла участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале. В прямом эфире Волочкова ответила на все вопросы, касающиеся скандала в самолете. При этом балерина все же решила высказать свое мнение отдельно на своей странице в социальной сети.

«Половина пассажиров летели без масок девять часов, а докопались до меня. Хотя я была в своей красивой маске. За что такое судилище? Это у меня претензии к бортпроводнику Ивану. За устроенную эту шумиху и провокацию. Никого я не оскорбляла ни на борту самолета, ни в полиции... У них нет доказательств никаких… Мои представители на следующий день поехали в полицию аэропорта и получили документ, свидетельствующий о том, что ко мне нет никаких претензий», — написала Волочкова.

Затем в своем посте балерина не преминула вступиться за своего нового возлюбленного, которого в программе «Пусть говорят» обвинили в краже и терроризме.

«Касаемо Сережи. Докопались уже и до него. С разыскиванием каких-то его подноготных. Послушайте. На любого человека можно наковырять любой грязи. Мы все не безгрешны…. Все, что было в жизни Сергея, было до встречи со мной. А для меня он раскрылся добропорядочным и внимательным человеком. Зачем же его осуждать? Мы всегда будем защищать друг друга, что бы ни произошло и сколько бы нашим отношениям ни суждено будет продлиться», — подчеркнула Волочкова.

Напомним, что за скандал в самолете на балерину составили два административных протокола — по статьям о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Волочковой грозит административный арест на 15 суток и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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