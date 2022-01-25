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31 минуту назад

Москвичка потребовала от Харламова миллион рублей за фото

Москвичка Анна Полякова подала в суд на шоумена Гарика Харламова и программу Comedy Club из-за использования ее фотографии из соцсетей в миниатюре, показанной в телеэфире в 2020 году.

Москвичка потребовала от Харламова миллион рублей за фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает «Московский комсомолец», в иске указано, что создатели шоу использовали фото Анны Поляковой без разрешения, вторглись в ее личную жизнь и нарушили законные интересы, а также опорочили честь и достоинство. Моральный вред, полученный в результате действий Харламова и его коллег, девушка оценила в 1 миллион рублей.

Иск поступил в Мещанский суд Москвы в январе. Предварительная беседа сторон состоится 14 февраля.

Ранее стало известно о телезрителе, подавшем иск на 24 млн рублей к телеканалу Муз-ТВ из-за Филиппа Киркорова и Давы Манукяна, появившихся на церемонии вручения премий телеканала летом 2021 года в образе молодоженов.

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