Вдова Градского выступила с заявлением о наследстве

Вдова певца Александра Градского Марина Коташенко заявила, что вопросы наследства музыканта решаются в соответствии с законом, и никто не будет обижен, пишет «Московский комсомолец».
Она отметила, что семья в связи со смертью Градского переживает большую трагедию. Еще одним испытанием стало нападение, в результате которого были похищены 100 млн рублей.
«Сейчас передо мной стоит главная задача - сохранить добрую память об Александре Борисовиче Градском и достойно воспитать наших детей. Я сделаю для этого все», - подчеркнула Коташенко.
Вдова отметила, что у близких Градского вызывает досаду, недоразумение и горечь то, что имя музыканта все чаще появляется в скандальных хрониках, что отбрасывает тень на его имя.
«Поверьте, вопросы наследства сейчас решаются спокойно и профессионально, как положено по закону. Никто не будет обижен, никто никого не собирается обделять. Давайте будем благодарны Александру Борисовичу Градскому за его творчество - и давайте будем добрее друг к другу. У каждого в жизни свои испытания, мы должны проходить их достойно. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает в это трудное для всех нас время», - заключила Коташенко.
Градский умер 28 ноября. Примерно за две недели до этого он официально женился на своей гражданской жене Марине Коташенко, с которой прожил 17 лет. У пары двое сыновей.
В середине января трое неизвестных спровоцировали ДТП с машиной Коташенко, затем заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». Позже один из подозреваемых был задержан.