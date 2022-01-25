Вдова Градского выступила с заявлением о наследстве

«Поверьте, вопросы наследства сейчас решаются спокойно и профессионально, как положено по закону. Никто не будет обижен, никто никого не собирается обделять. Давайте будем благодарны Александру Борисовичу Градскому за его творчество - и давайте будем добрее друг к другу. У каждого в жизни свои испытания, мы должны проходить их достойно. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает в это трудное для всех нас время», - заключила Коташенко.