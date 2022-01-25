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12 минут назад

Вдова Градского выступила с заявлением

Вдова певца Александра Градского Марина Коташенко заявила, что вопросы наследства музыканта решаются в соответствии с законом, и никто не будет обижен, пишет «Московский комсомолец».

Вдова Градского выступила с заявлением о наследстве
Фото: ТАССТАСС

Она отметила, что семья в связи со смертью Градского переживает большую трагедию. Еще одним испытанием стало нападение, в результате которого были похищены 100 млн рублей.

«Сейчас передо мной стоит главная задача - сохранить добрую память об Александре Борисовиче Градском и достойно воспитать наших детей. Я сделаю для этого все», - подчеркнула Коташенко.

Вдова отметила, что у близких Градского вызывает досаду, недоразумение и горечь то, что имя музыканта все чаще появляется в скандальных хрониках, что отбрасывает тень на его имя.

«Поверьте, вопросы наследства сейчас решаются спокойно и профессионально, как положено по закону. Никто не будет обижен, никто никого не собирается обделять. Давайте будем благодарны Александру Борисовичу Градскому за его творчество - и давайте будем добрее друг к другу. У каждого в жизни свои испытания, мы должны проходить их достойно. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает в это трудное для всех нас время», - заключила Коташенко.

Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского

Градский умер 28 ноября. Примерно за две недели до этого он официально женился на своей гражданской жене Марине Коташенко, с которой прожил 17 лет. У пары двое сыновей.

В середине января трое неизвестных спровоцировали ДТП с машиной Коташенко, затем заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». Позже один из подозреваемых был задержан.

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