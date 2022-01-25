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39 минут назад

«Полностью игнорит»: мать Дани Милохина пожаловалась на отсутствие контакта с сыном

Биологическая мать популярного блогера Дани Милохина Любовь заявила, что, несмотря на все попытки, у нее не получается наладить отношения с сыном. Однако женщина не теряет надежды на прощение.

«Полностью игнорит»: мать Дани Милохина пожаловалась на сына
Фото: ТАССТАСС

— Даня меня полностью игнорит. Добыть его номер телефона я не смогла, но сумела выйти на связь с его продюсером. Я несколько раз за этот год звонила, оставляла Дане сообщения, рассказывала про нас, поздравляла его с днем рождения. Но ответов так и не получила, — посетовала Милохина.

В то же время женщина добавила, что оправдывает поведение наследника, так как у него есть все основания для обиды на нее.

Известно, что Любовь Милохина отдала в оренбургский интернат двух сыновей — Илью и Даню, которым было четыре и три года. Илья нашел в себе силы через много дет простить мать. Он поддерживает отношения с ней и сестрой, тогда как Даня отказывается забыть обиду, пишет «Комсомольская правда».

Ранее российский продюсер Ярослав Андреев, который работает со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, рассказал, что с блогером Даней Милохиным ему было сперва сложно установить контакт. Андреев отметил, что непростая судьба молодого человека заставила его перестать доверять людям. Эта особенность характера повлияла и на рабочие отношения.

Шоу-бизнес,Ярослав Андреев,Комсомольская правда,
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