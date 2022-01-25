В Армении отменили концерт Моргенштерна из-за обвинений в сатанизме

В Ереване отменили концерт рэпера Моргенштерна из-за недовольства местных жителей. Как сообщает Sputnik Армения, многие горожане возмутились приезду эпатажного исполнителя, обвинив его в сатанизме.
Выступление должно было состояться 11 марта в СКК имени Карена Демирчяна, а организаторы пообещали «одно из самых громких событий» для Еревана в 2022 году. Концерт вызвал серьезное негодование среди верующих жителей — в комментариях в социальных сетях многие называли Моргенштерна сатанистом и призывали не пускать его в страну.
В результате организаторы мероприятия Prime Production сообщили о его отмене. На площадке продажи билетов Tomsarkgh.am также сообщили, что концерта не будет.
Отметим, что обвинения в сатанизме могли возникнуть из-за экстравагантного образа — над бровью у рэпера есть татуировка с «числом зверя» — «666». Кроме того, недавно в одном интервью певец Дима Билан заявил, что такая популярность Моргенштерна может объясняться лишь «сделкой с Дьяволом».
Артист добавил, что много «читает и смотрит на эту тему».
«Это достаточно быстрый путь к славе, к такой колоссальной славе особенно. Быстрый путь — пообщаться с рогатым и сделать себе карьеру», — отметил Билан, при этом не пояснив, почему считает что Моргенштерн связан с Сатаной.