В Армении отменили концерт Моргенштерна из-за обвинений в сатанизме

В Ереване отменили концерт рэпера Моргенштерна из-за недовольства местных жителей. Как сообщает Sputnik Армения, многие горожане возмутились приезду эпатажного исполнителя, обвинив его в сатанизме.

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Выступление должно было состояться 11 марта в СКК имени Карена Демирчяна, а организаторы пообещали «одно из самых громких событий» для Еревана в 2022 году. Концерт вызвал серьезное негодование среди верующих жителей — в комментариях в социальных сетях многие называли Моргенштерна сатанистом и призывали не пускать его в страну.

В результате организаторы мероприятия Prime Production сообщили о его отмене. На площадке продажи билетов Tomsarkgh.am также сообщили, что концерта не будет.

Отметим, что обвинения в сатанизме могли возникнуть из-за экстравагантного образа — над бровью у рэпера есть татуировка с «числом зверя» — «666». Кроме того, недавно в одном интервью певец Дима Билан заявил, что такая популярность Моргенштерна может объясняться лишь «сделкой с Дьяволом».

Артист добавил, что много «читает и смотрит на эту тему».