В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
17 минут назад

В Армении отменили концерт Моргенштерна из-за обвинений в сатанизме

В Ереване отменили концерт рэпера Моргенштерна из-за недовольства местных жителей. Как сообщает Sputnik Армения, многие горожане возмутились приезду эпатажного исполнителя, обвинив его в сатанизме.

В Армении отменили концерт Моргенштерна из-за обвинений в сатанизме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступление должно было состояться 11 марта в СКК имени Карена Демирчяна, а организаторы пообещали «одно из самых громких событий» для Еревана в 2022 году. Концерт вызвал серьезное негодование среди верующих жителей — в комментариях в социальных сетях многие называли Моргенштерна сатанистом и призывали не пускать его в страну.

В результате организаторы мероприятия Prime Production сообщили о его отмене. На площадке продажи билетов Tomsarkgh.am также сообщили, что концерта не будет.

Отметим, что обвинения в сатанизме могли возникнуть из-за экстравагантного образа — над бровью у рэпера есть татуировка с «числом зверя» — «666». Кроме того, недавно в одном интервью певец Дима Билан заявил, что такая популярность Моргенштерна может объясняться лишь «сделкой с Дьяволом».

Артист добавил, что много «читает и смотрит на эту тему».

«Это достаточно быстрый путь к славе, к такой колоссальной славе особенно. Быстрый путь — пообщаться с рогатым и сделать себе карьеру», — отметил Билан, при этом не пояснив, почему считает что Моргенштерн связан с Сатаной.

Шоу-бизнес,Дима Билан,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители