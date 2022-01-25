Борисова посоветовала Волочковой «меньше бухать»

Не проходит и месяца, чтобы балерина Анастасия Волочкова не угодила в очередной скандал. На прошлой неделе прима Большого театра устроила скандал на борту самолета. Девушка вместе со своим молодым человеком хамили бортпроводникам, кричали матом и были без масок.

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Высказаться решила Дана Борисова, которая давно не дружит с Волочковой. По мнению теледивы, у балерины явные проблемы с алкоголем. Волочкову срочно нужно показать специалистам, чтобы ситуация не усугубилась. Отметим, что Дана Борисова как никто другой знает, что такое алкогольная зависимость. Теледива никогда не скрывала, что долгое время лечилась.

«Пить надо меньше! Меньше надо пить!» — заявила Борисова.

Однако сама балерина отрицает, что была пьяна. Волочкова уверена, что ее специально спровоцировали работники «Аэрофлота», чтобы в будущем внести в черный список.

Поддерживает возлюбленную и Сергей, который летел в тот день вместе с ней. Анастасия Волочкова смириться с ситуацией не намерена. Девушка хочет обратиться в суд и наказать обидчиков. Балерина считает, что этот скандал опорочил ее имя.