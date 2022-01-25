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39 минут назад

Лолита показала новую стрижку

Певица Лолита Милявская сделала себе короткую стрижку и похвасталась поклонникам в Instagram.

Лолита показала новую стрижку
Фото: InstagramInstagram

"Обросла за два месяца так, что кому-то на паричок хватило бы. Но теперь, причесанная в стиле "приличная женщина", возвращаюсь к гламуру", - написала Милявская.

Певица посетила своего знакомого стилиста в Санкт-Петербурге и записала шуточное видео по поводу своего преображения. Лолита сначала предстала с растрепанной прической, мотивировав это тем, что не причесывалась после поезда. После этого она показала, как именно изменила цвет, форму и длину волос.

Поклонники похвалили певицу за смену имиджа и отметили ее яркое чувство юмора.

"В принципе и "до" было классно. Вам идет любой образ. Вы - супер"; "Обожаю людей с чувством юмора!"; "Красотка! Молодая, красивая, классная, с чувством юмора"; "Как я вас обожаю!!! Ваш позитив заряжает", - написали фанаты.

Ранее Лолита пошутила про удаленные ребра.

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