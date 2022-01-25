Лолита показала новую стрижку

"Обросла за два месяца так, что кому-то на паричок хватило бы. Но теперь, причесанная в стиле "приличная женщина", возвращаюсь к гламуру", - написала Милявская.

Певица посетила своего знакомого стилиста в Санкт-Петербурге и записала шуточное видео по поводу своего преображения. Лолита сначала предстала с растрепанной прической, мотивировав это тем, что не причесывалась после поезда. После этого она показала, как именно изменила цвет, форму и длину волос.