Лолита показала новую стрижку

Певица Лолита Милявская сделала себе короткую стрижку и похвасталась поклонникам в Instagram.
"Обросла за два месяца так, что кому-то на паричок хватило бы. Но теперь, причесанная в стиле "приличная женщина", возвращаюсь к гламуру", - написала Милявская.
Певица посетила своего знакомого стилиста в Санкт-Петербурге и записала шуточное видео по поводу своего преображения. Лолита сначала предстала с растрепанной прической, мотивировав это тем, что не причесывалась после поезда. После этого она показала, как именно изменила цвет, форму и длину волос.
Поклонники похвалили певицу за смену имиджа и отметили ее яркое чувство юмора.
"В принципе и "до" было классно. Вам идет любой образ. Вы - супер"; "Обожаю людей с чувством юмора!"; "Красотка! Молодая, красивая, классная, с чувством юмора"; "Как я вас обожаю!!! Ваш позитив заряжает", - написали фанаты.
Ранее Лолита пошутила про удаленные ребра.