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1 час назад

Концерт Моргенштерна в Армении отменен после протестов

Запланированный на март концерт Моргенштерна в Ереване отменен, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителей площадки, где должно было пройти выступление. В армянских социальных сетях анонс большого шоу российского рэпера вызвал активный протест. Моргенштерна обвиняли в пропаганде безнравственности, наркомании и антихристианской агитации.

Концерт Моргенштерна в Армении отменили после протестов
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Ранее в РПЦ оценили предложение отменить концерты солиста Rammstein Тилля Линдеманна в России. Следует ограничивать не только деятельность иностранных исполнителей, творчество которых носит деструктивный характер, но следить за ситуацией на отечественной сцене, считает первый проректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков.

Так он прокомментировал предложение главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ запретить выступления музыканта из-за пропаганды абортов и ненависти к детям.

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